İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, Almanya Dışişleri Bakanı'nın müdahaleci tavırlarına tepki olarak Bakan Yardımcısı Ali Bakıri tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bazı Alman yetkililerin İran'da “ayaklanmaları kışkırtma ve yasaları ihlal etme” konusundaki beyanlarına dikkat çekilen açıklamada, bu tür “sorumsuzca” açıklamaların “uluslararası hukukun ilkelerine ve iki ülkenin tarihsel ilişkilerine aykırı” ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bakan Yardımcısı Bakıri, İran’ın barışçıl toplanma hakkı dahil insan haklarına riayet konusuna özen gösterdiğini, bazı batı ülkelerinin “yasa dışı müdahalesinin” bu barışçıl toplanmanın isyana ve şiddete dönüşmesine neden olduğunu ve barışçıl toplanma hakkına zarar verdiğini, toplum düzenini bozarak tüm vatandaşların güvenliklerini tehlikeye attığını ifade etti.

Almanya’nın Tahran Büyükelçi’si, İran’ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.