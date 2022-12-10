İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Alman makamlarının İran'ın iç gelişmelerine ilişkin "müdahaleci" açıklamaları ve ülkedeki "karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının" devam etmesine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Almanya’nın İran'ın "iç işlerine kabul edilemez müdahalesinin" devam etmesine tepki gösterilerek Tahran'ın protestosunun Büyükelçi Muzel'e iletildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Alman Büyükelçiye, Alman makamlarının "yıkıcı eylemleri" başkaları için iyi, kendileri için kötü olarak görme şeklindeki "çifte standardının" son derece üzücü olduğunun iletildiği belirtildi.

Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in "İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini" belirttiği aktarıldı.

İran-Almanya gerginliği

İran Dışişleri Bakanlığı, 14 Kasım'da, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İran'a yönelik açıklamalarına, 28 Kasım’da da İnsan Hakları Konseyinde Almanya'nın temsilcilerinin İran'a yönelik söylemlerine tepki olarak, Muzel'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İran'da göstericilere karşı uygulanan şiddetten sorumlu olanların yargılanması çağrısında bulunmuştu.

İran'daki protestoları "cesur" olarak niteleyen Steinmeier, onların özgürlük özleminin hiçbir yerde bastırılamayacağını ve bunu dünyaya gösterdiklerini belirtmişti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman ise Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İran'da bir göstericinin idam edilmesini şiddetle kınadıklarını belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Muhsin Şikari isimli göstericinin idam edilmesi nedeniyle dün İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak hükümetin tepkisini dile getirmişti.

İran'da Muhsin Şikari'nin idam edilmesi

Muhsin Şikari, perşembe günü İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici olmuştu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemelerince verilen idam kararlarının, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler, idamla yargılanıyor.