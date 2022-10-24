İran Atom Enerjisi Kurumu'nun e-postası hacklendi

İran Atom Enerjisi Kurumu, yan kuruluşlarından birinin e-posta sunucusunun yabancı bir ülkeden bilgisayar korsanlığı saldırısına uğradığını açıkladı. Açıklamaya göre bilgisayar korsanlığı sonrası kuruma ait bazı e-postalar internette yayınlandı.



Şarku'l Avsat'ın Reuters’tan aktardığı habere göre İran Atom Enerjisi Kurumu Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Saldırı, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yapıldı” denildi.

Şarku’l Avsat