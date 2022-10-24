İran Atom Enerjisi Kurumu'nun e-postası hacklendi
İran Atom Enerjisi Kurumu, yan kuruluşlarından birinin e-posta hacklendi.
Ortadoğu 24.10.2022, 08:23 24.10.2022, 08:42
İran Atom Enerjisi Kurumu, yan kuruluşlarından birinin e-posta sunucusunun yabancı bir ülkeden bilgisayar korsanlığı saldırısına uğradığını açıkladı. Açıklamaya göre bilgisayar korsanlığı sonrası kuruma ait bazı e-postalar internette yayınlandı.
Şarku'l Avsat'ın Reuters’tan aktardığı habere göre İran Atom Enerjisi Kurumu Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Saldırı, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yapıldı” denildi.
Şarku’l Avsat
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