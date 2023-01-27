İran: Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırıyı hassasiyetle soruşturuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Kenani, "Siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla bu saldırının boyutları ve saldırganın saiki yüksek öncelik ve hassasiyetle soruşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Kenani, "İlgili makam ve kurumların ön araştırmalarının sonucu, bu eylemin arkasında kişisel saiklerin olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde niteleyerek, "Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.