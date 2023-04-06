İran-Azerbaycan ilişkileri geriliyor
Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim artıyor. Azerbaycan son olarak İranlı 4 ismi istenmeyen adam ilan etti.
Ortadoğu 06.04.2023, 18:48 06.04.2023, 18:52
Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi. Bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye, İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi.
Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.
Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.
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