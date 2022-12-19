İran, Basra Körfezi'nde akaryakıt taşıyan bir tankere el koydu
Devrim Muhafızları Ordusunun Basra Körfezi'nde 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tankere el koyduğu, tankerdeki 12 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Ortadoğu 19.12.2022, 10:02
İran'ın, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen bir tankere el koyarak 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tankere el koydu.
Tankerdeki 12 kişi gözaltına alındı.
Konunun detaylarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
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