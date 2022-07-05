İran, Çin için petrol indirimini artırıyor

Bloomberg'in haberine göre, İran, Çin pazarında Rusya ile rekabet edebilmek için zaten ucuz olan ham petrolünü daha da fazla indirime sokmak zorunda kalıyor.

Yaptırımlardan etkilenen Tahran'ın ham petrol sevkiyatları için de çok az seçeneği olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Rusya'nın Çin'e ihracatı Mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisinin en büyük tedarikçisi olan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

Endüstri danışmanı FGE'ye göre, Rus Ural ham petrolü de bazı İran varillerinin yerini aldı.

Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "İran ve Rus varilleri arasındaki tek rekabet Çin'de olabilir ve bu tamamen Pekin'in avantajına olacak" dedi ve ekledi.

"Bu aynı zamanda Körfez üreticilerini pazarlarını büyük ölçüde indirimli ham petrolün ele geçirdiğini görünce rahatsız edecek."

Çin'in resmi verileri, 2020'nin sonundan bu yana İran'dan yalnızca üç aylık ithalatı listeliyor, bunların ikisi ise geçtiğimiz Ocak ve Mayıs.

Bununla birlikte, analitik firması Kpler'den alınan rakamlar, Mayıs ve Haziran aylarında günde 700 bin varilin üzerinde sabit bir ham petrol akışına işaret ediyor.