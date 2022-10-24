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İran'da 10 kişi, "İsrail'e casusluk" iddiasıyla gözaltında

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail'e casusluk yaptıkları suçlamasıyla 10 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ortadoğu 24.10.2022, 11:35
İran'da 10 kişi, "İsrail'e casusluk" iddiasıyla gözaltında

İran Yargı Erki Haber Ajansına göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışan 10 kişilik bir grup yakalandı.

Söz konusu kişilerden birkaçının Mossad elemanlarıyla irtibat halinde oldukları iddia edilen haberde, bu grubun, özellikle İran emniyet güçlerinin İsrail masasında çalışan görevlilerini hedef aldıkları öne sürüldü.

Grup üyelerinin Batı Azerbaycan eyaletinin yanı sıra Tahran ve Hürmüzgan bölgesinde de faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

#iran #gözaltı
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