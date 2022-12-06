İran'da 12 kişi sabotaj suçlamasıyla gözaltında

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi eyaletinde sabotaj eylemleri planlamakla suçlanan 12 kişilik bir grubun üyeleri gözaltına alındı.

Haberde, "Bu şebekenin üyeleri, Almanya ve Hollanda'da yaşayan devrim karşıtı unsurların yönlendirmesiyle, ulusal güvenliğe karşı faaliyetler yürütmek için ateşli silahlar tedarik ederek ülkede sabotaj faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamıştır." ifadelerine yer verildi.