İran'da 123 kişi daha koronadan öldü
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 123 artarak 62 bin 999'a yükseldi.
Ortadoğu 03.04.2021, 17:41
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1060'ının hastanelere yatırıldığını açıkladı.
Vaka sayısının 1 milyon 920 bin 394'e çıktığını aktaran Lari, 123 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 62 bin 999 olduğunu belirtti.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 642 bin 418'e ulaştığını ifade etti.
AA
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