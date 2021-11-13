İran'da 124 kişi daha Kovid-19'a yenik düştü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 306 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 784'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 31 bin 575'e yükseldiği ülkede, 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 42'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 533 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 576 bin 533 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 42 milyon 183 bin 468 kişiye ikinci dozu, 421 bin 399 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 98 milyon 181 bin 400 doz aşı uygulandı.