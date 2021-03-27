İran'da 161 bin doz aşı yapıldı

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada ithal edilen 695 bin doz aşının sağlık kurumlarına dağıtıldığını söyledi.

Nüfusu 83 milyonu bulan ülkede şu ana kadar Kovid-19'a karşı 161 bin 601 doz aşı uygulandığını belirten Cihanpur, aşı vurulanların daha çok sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığından onay alan Sputnik V, Sinopharm ile Covax aşılarının kullanıldığını ve bazı kişilerin ikinci dozu da vurulduğunu aktaran Cihanpur, kaç kişinin birinci dozu kaç kişinin de ikinci dozu vurulduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Cihanpur, daha fazla aşının temin edilmesiyle bahar aylarında aşılamanın hızının artacağını belirtti.

Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 815'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktaran Lari, 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 308 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 585 bin 114'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 550 bin 8 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı, 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini aktararak "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.