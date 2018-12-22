İran'da 17 ürünün ihracatı yasaklandı

İran, İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi İhracat İşleri Birimi Ali Ekber Shamani 22 Aralık’tan itibaren tereyağı, çeşitli tahıl ve bazı tarım ürünlerinin ihracatını yasakladığını söyledi.

Trend, SNN'ye göre ülke yerel talebi karşılamak ve pazarı dengelemek için tereyağı, bezelye, kahverengi fasulye, kırmızı fasulye ve diğer fasulye, mercimek ve diğer tahıl ihracatını durduracak.

Daha önce, İran Ticaret Teşvik Teşkilatı'ndan bir yetkili olan Payam Naser Qodsi, şu anki İran yılının ilk yedi ayında (21 Mart'ta başlayan) İran'ın 3.671 milyon dolar değerinde 3.673 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiğini söyledi.

Qodsi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın değer açısından yüzde 16,5, ağırlık olarak yüzde 18 arttığını söyledi.

Son altı yılda, kuru üzüm ve antepfıstığı hariç tarımsal ihracatta bir büyüme yaşandı.

"Tarih ihracatı yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolayısıyla, bu yılın ilk yedi ayında İran, 179 milyon $ değerinde 151.000 ton tarih ihraç etti. İran tarihlerinin ana pazarı Hindistan'dır. 2017 ve 2018'de Hindistan en büyük tarih oldu dünyayı ithal eden ülke. Ve bu da doğru pazar hedeflediğimizi kanıtlıyor "dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net