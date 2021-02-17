İran 3 istihbarat askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 3 istihbarat askerinin öldürüldüğü bildirildi.
İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletindeki suç örgütlerinden birinin takibi esnasında 3 istihbarat askeri hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada "suç örgütü" hakkında ayrıntılara yer verilmedi.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.
AA