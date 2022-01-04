İran'da 34 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131 bin 736'ya ulaştı.
Ortadoğu 04.01.2022, 17:43
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1706 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 358'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 6 milyon 200 bin 296'ya çıktığı ülkede, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 736 oldu.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 471 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 971 bin 244 doz aşı uygulandı.
Öte yandan ülkede Kovid-19'un Omicron varyantı şu ana kadar 244 kişide görüldü. Sağlık Bakanlığı, ilerleyen haftalarda Omicron varyantının ülkede yaygınlaşmasının muhtemel olduğunu açıkladı.
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