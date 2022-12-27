İran'da 400 asker için cenaze töreni düzenledi

Binlerce İranlı, 1980'lerdeki İran-Irak savaşında hayatını kaybeden 400 asker için düzenlenen devlet cenaze törenine katıldı. Tören sırasında konuşan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini ülkedeki hükümet karşıtı protestoları kışkırtmakla suçladı.

"İsimsiz şehitler" olarak anılan ve kimliği belirlenemeyen askerlerin cenazeleri İran bayrağına sarılarak toplu geçit töreniyle taşındı.

Ocak ayında da 250 askerin cenazesi benzer bir törenle defnedilmişti.

İran-Irak sınırında eski bir cephe hattında bulunan 200 askerin kalıntısı Tahran'da defnedilirken farklı şehirlerde de 200 asker için daha cenaze törenleri düzenlendi.

Kamyonlara yüklenen tabutlar Tahran Üniversitesi önünden yola çıktıktan sonra Tahran caddelerinde dolaşırken siyahlar içerisindeki kadın ve erkekler de korteji takip etti. İran bayraklarının yanı sıra bazı kişilerin de elinde 2020 yılında Bağdat'da ABD tarafından öldürülen Kudüs Ordusu komutanı Kasım Süleymani'nin resmini taşıdığı görüldü.

1980 ve 1988 yılları arasında Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ve İslam devrimi sonrası büyük bir değişimden geçen İran arasında yaşanan savaşta her iki taraftan toplamda 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Her iki ülke hala zaman zaman sınır bölgesinde bulunan insan kalıntıları ve cenazeleri değiş tokuş ediyor.

İran devlet televizyonu salı günü düzenlenen törenlerde defnedilen askerlerin ikisi Irak sınırları içerisinde olmak üzere dört farklı cephede hayatlarını kaybetmiş olduğunu duyurdu.

Kaynak: Euronews