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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04'te kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı. 

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