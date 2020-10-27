İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04'te kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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