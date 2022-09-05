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İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

Yerel saatle 13.44'te yaşanan deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ortadoğu 05.09.2022, 12:57 05.09.2022, 13:19
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.44'te kaydedildi.

Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

#deprem
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