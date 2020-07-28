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İran'da 6 yakıt tankeri aynı anda patladı

İran’ın İsfahan kentinde bu sabah saat 10.00'da Devletabad bölgesinde park halindeki 6 yakıt tankeri patladı.

İran'da 6 yakıt tankeri aynı anda patladı

 İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir otoparkta bulunan yakıt tankerlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonuna göre, bu sabah saat 10.00'da Devletabad bölgesinde park halindeki 6 yakıt tankeri patladı.

Patlama sonucu tankerler yanarken, çıkan yangının ardından Kirmanşah kentinin üzerinde siyah dumanlar yükseldi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığı bilgisi verilmezken itfaiye ekiplerinin, 23 araçla yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 11:45
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