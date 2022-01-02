İran'da açlık grevindeki siyasi tutuklu hayatını kaybetti

Kiyanpur'un ölümü, Ahvaz İnsan Hakları Örgütünün (AHRO) internet sitesinde yer alan haberle duyuruldu.

Habere göre, "adil yargılanma ve hapishane şartlarını protesto etmek" amacıyla Şeyban Hapishanesi'nde bir haftadır açlık grevi yapan Kiyanpur yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 14 aydır tutuklu olan muhalif aktivist Kiyanpur, devrim mahkemesi tarafından "rejim aleyhine propaganda faaliyeti yürütmek" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.