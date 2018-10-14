İran'da Ahvaz tutuklamaları

İran'da geçtiğimiz ay meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamalar kapsamında gözaltı kararları verildi. Emniyet kaynakları, İran'ın Huzistan eyaletinde DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 11 kişinin polis takibinde olduğunu, birinin gözaltına alındığı açıkladı.

İran emniyet birimleri konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Saldırının el- Ahvaziye isimli örgüt tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti. İddiaları kabul etmeyen örgüte yönelik operasyonların başlayacağı sinyalleri verilmişti. Konu üzerinde görüntü yayınlayan DEAŞ saldırıların arkasında olduğunu açıklamıştı.

AHVAZ PATLAMALARI

Ahvaz'da geçen ay İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 15:21