İran'da askeri tesiste patlama
İran'ın İsfahan kentinde bulunan askeri tesiste patlama meydana geldi. Patlamanın meydana gelen yerin "mühimmat üretim" alanı olduğu belirtiliyor.
Ortadoğu 29.01.2023, 00:30
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.
Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.
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