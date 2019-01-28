İran'da baraj kapaklarının açılması sele neden oldu

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Kızılay Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sadık Selamet, sağanak yağışın son günlerde eyaleti etkisi altına aldığını söyledi.
Selamet, şiddetli yağışlar nedeniyle Dez ve Kerhe barajlarında oluşan suyun tahliyesi sonucu Şuş, Dezful, Deşt-i Azadigan ve Şuşter ilçelerinde sel meydana geldiğini belirtti.
Söz konusu ilçelerde eğitime ara verildiğini ifade eden Selamet, selden etkilenen bölge sakinleri için yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Selin neden olduğu zarara dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA