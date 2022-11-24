İran'da bir milis gücü vurularak öldürüldü

İran medyasına göre, Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde Ali Fettahi adlı Besic, rejim karşıtı güçler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Fettahi'nin evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vurulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından başlayan rejim karşıtı gösterilerde bugüne kadar yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.