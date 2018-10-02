İran'da boru hattında patlama

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Huzistan Kriz Yönetim İdaresi Genel Müdürü Kiyumers Hacızade, Bağ Melik İlçesi yakınlarında Huzistan-İsfahan doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Hacızade, patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle çevredeki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini söyledi.
Patlamanın boru hattındaki gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini aktaran Hacızade, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.
DAHA ÖNCE EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında 25 kişinin öldüğü 69 kişinin yaralandığı bir terör saldırısına sahne olmuştu.