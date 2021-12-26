İran'da çatışma: 2 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Ortadoğu 26.12.2021, 15:01
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez şehri Zahidan'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker yaşamını yitirdi.
Haberde, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı gruplar hakkında ayrıntıya yer verilmedi.
İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.
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