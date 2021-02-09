İran'da bir günde 89 kişi salgından hayatını kaybetti

Çin'den tüm dünya ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İran'da da etkisini sürdürüyor. Bir gün içerisinde salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 58 bin 625'e yükseldi.

İran'da bir günde 89 kişi salgından hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 640 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 697'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 625'e, vaka sayısının da 1 milyon 481 bin 396'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 762'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 266 bin 518 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 779 bin 202'ye ulaştığını kaydetti.

AA

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