İran'da COVID-19 ölümlerinde rekor artış

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 486 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 53 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 979’a, vaka sayısının da 775 bin 121’e çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 677’sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 564 bin 699'a ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 505 bin 88 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA