İran'da cumhurbaşkanı adayları resmen açıklandı

İran'da gelecek ay yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar resmen açıklandı.

İran devlet televizyonuna göre, adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), 18 Haziran'da düzenlenecek seçimlere katılacak 7 aday ismi duyurdu.

Buna göre, muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, Konseyden adaylık izni aldı.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'ye adaylık izni verildi.

Reformistlerin başlıca adayları reddedildi

AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmiş oldu.

Reformistler daha önce yaptıkları açıklamada kendi adaylarının AKK tarafından onaylanmaması durumunda seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Söz konusu adayların isimleri dün gece Fars Haber Ajansı tarafından gayriresmi olarak açıklanmış, reformistlerin belirlediği adaylardan hiçbirinin bu isimler arasında yer almaması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülke lideri Ali Hamaney'e bir mektup yazdığı ve AKK tarafından onaylanan listenin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, gayriresmi listeye işaret ederek AKK'yi eleştirmiş ve katılımı az olan seçimleri kazananın olmayacağını belirtmişti.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu belirtilmişti. AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Aday adaylarının seçimlere katılmak için ehliyet sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar veriyor.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.