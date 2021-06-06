İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine katılım düşük olacak

Hollanda merkezli İranlılar Anket Grubu (GAMAAN) tarafından, çevrim içi olarak 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yürütülen anket çalışmasının sonuçları, İran halkının 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Ankete katılan 19 yaş üstü 80 bin kişinin yaklaşık yüzde 75'i sandığa gitmeyeceklerini belirtirken, yüzde 18'i oy kullanacağını, yüzde 6'sı ise kararsız olduğunu ifade etti.

Sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin yüzde 71'i "İran'da özgürlüğün olmadığı ve seçimlerin bir faydasının bulunmadığı" gerekçesiyle, yüzde 7'si "adayların birçoğunun elenmesi", yüzde 2'si de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" nedeniyle sandığa gitmeyeceğini açıkladı.

Muhafazakar aday Reisi, açık ara önde

Ankete katılan kişilerin yüzde 59'u muhafazakar siyasetçi İbrahim Reisi'ye, yüzde 8'i de muhafazakar Said Celili'ye oy vereceklerini dile getirdi.

Yüzde 3'lük kesim reformistlere yakınlığıyla bilinen Abdunnasır Himmeti, yüzde 2,5 muhafazakar Muhsin Rızayi, yüzde 1'lik kesim de reformist Muhsin Mihralizade ve muhafazakar adaylar Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Ali Rıza Zakani lehine oy kullanacaklarını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 16'sı kime oy vereceği konusunda kararsızken, yüzde 9'u da geçersiz oy kullanacağını söyledi.

"Eğer özgür bir seçim olsaydı kime oy verirdiniz?" sorusuna söz konusu ankete katılanlardan yüzde 29'u devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi lehine oy kullanacağı yanıtını verdi.

Diğer katılımcılar ise tercihlerini şu şekilde açıkladı:

Yüzde 15 İbrahim Reisi, yüzde 11,5 insan hakları savunucusu Nesrin Sutude, yüzde 10 eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yüzde 8 insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi, yüzde 7 insan hakları savunucusu Muhammed Nurizad ve rejim karşıtı Mesih Alinejad, yaklaşık yüzde 4 de reformistlerin lideri olarak bilinen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, işçi haklarını savunan aktivist İsmail Bahşi ve ev hapsindeki muhalif lider Mir Hüseyin Musevi.

Yine bir soru üzerine, ankete katılanlardan "yüzde 31'i laik cumhuriyeti, yüzde 16'sı şahın liderliğinde kurulacak laik meşrutiyet yönetimini ve yüzde 22'si de İslam Cumhuriyeti yönetimini" benimsediklerini aktardı.

Yüzde 31'i ise konuyla ilgili yeterli bilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Yurt dışında katılım yüzde 6 seviyesinde

Anket, bu seçimlerde yurt dışındaki İranlıların seçime katılım oranının çok düşük olacağı ihtimalini ortaya koydu.

Ankete yurt dışından katılan yaklaşık 6 bin kişiden bu seçimlerde sadece yüzde 4'ünün sandığa gideceği belirlendi.

Bu oran, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 54 seviyelerindeydi.