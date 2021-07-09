İran'da deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Nakede ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.11'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.