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İran'da deprem

İran'da Batı Azerbaycan eyaletinde yerin 10 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 5 olarak ölçülürken hasar olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Ortadoğu 09.07.2021, 20:42
İran'da deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Nakede ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.11'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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