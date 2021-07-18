İran'da deprem
İran'ın Fars eyaletinden yerin 11 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin şiddeti 5,7 olarak ölçüldü.
Ortadoğu 18.07.2021, 18:46
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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