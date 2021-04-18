İran'da deprem: Bazı evlerde hasar var
İran'ın Buşehr eyaletinde 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde bazı evlerin hasar gördüğü öğrenildi.
Ortadoğu 18.04.2021, 14:14
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan deprem, yerel saatle 11:11'de kaydedildi.
Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: AA
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