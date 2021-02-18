İran'da 5,6 şiddetinde deprem

İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 10 kişi yaralandı.

İran'da, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

10 yaralı

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin yanı sıra İsfahan eyaletinde de hissedildiğini ifade etti.

Arama ve kurtarma ekipleri ile ambulansların deprem bölgesine gönderildiğini aktaran Halidi, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan deprem bölgesinde elektrik ve suyun kesildiği, bazı evlerin de yıkıldığı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kohgiluye-Buyer Ahmed, İsfahan ve Şiraz'daki tüm sağlık kurumlarına gerekli önlemlerin alınması talimatı verdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, yerel saatle 22.05'te merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

AA