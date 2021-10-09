İran'da deprem oldu
Ülkenin güneybatısında bulunan Huzistan eyaletindeki depremin 7 kilometre derinlikte ve 5 şiddetinde olduğu açıklandı.
Ortadoğu 09.10.2021, 10:22
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Andika ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.46'da kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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