İran'da durum kötüleşiyor: Kovid-19 nedeniyle 409 kişi daha öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 409 artarak 92 bin 194’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 357 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 263'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 19 bin 84’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 409 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 92 bin 194 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 959'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 444 bin 798’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 168 bin 347 oldu.

Açıklamada ayrıca ülkede 11 milyon 138 bin 741 kişiye ilk doz aşının, 2 milyon 885 bin 294 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 14 milyon 24 bin 35 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 285 şehrin "kırmızı", 110 şehrin "turuncu", 53 şehrin de "sarı" kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

AA