İran'da emekli askerler maaş zammı istedi

İran'da meclis binasının önünde toplanan bir grup emekli asker maaşlarının yetersizliğini protesto etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, bir grup emekli Silahlı Kuvvetler personeli, maaşlarının artırılması talebiyle sabah saatlerinde Tahran'daki meclis binasının önünde toplandı.

Emekli askerler, gelecek yılın bütçesinde maaşlarının iyileştirilmesini ve doğrudan vergiler yasasının mecliste yeniden düzenlenmesini talep etti.

Meclisin doğrudan vergi yasasında değişikliği öngören tasarıyı bugünkü oturumda ele alması bekleniyor.

Kaynak: AA