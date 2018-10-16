İran'da emekliler ayaklandı

İran'da emekliler maaşlarının artırılması talebiyle Tahran ve İsfahan'da gösterilere başladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Bütçe ve Planlama Kurumu binasının önünde toplanan yüzlerce emekli, yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirterek bu durumu protesto etti.

Bir çoğu öğretmen emeklisi olan protestocular ellerindeki dövizlerle maaşlarının artırılması ve sigorta şartlarının iyileştirilmesini istediler.

Tahran'ın yanı sıra İsfahan'da da emekliler benzer protesto gösterileri düzenliyorlar.

Bozulan İran ekonomisinin zorlu şartlarıyla mücadele eden emekliler hükümetten taleplerine yanıt bekliyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net