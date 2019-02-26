İran'da Esed'in ziyaretini eleştiren gazeteye yayım yasağı

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Tahran ziyaretini eleştiren manşeti nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesine yarından itibaren geçici yayım yasağı getirdi.

Haberde, kapatma kararının gazetenin bugünkü manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Esed'in dünkü Tahran ziyaretini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Esed'in kucaklaştığı fotoğrafla manşetten vererek "Davetsiz misafir" başlığını atmıştı.

Kaynak: AA