İran'da Evanjelik gruba baskın

İran'da siyonist hristiyanlığı yaymaya çalışan bir çetenin ele geçirildiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber merkezi Mehr'in Arapça servisinde yer alan habere göre "Hristiyan Siyonizmi" olarak tanımlanan Evanjeliklere yapılan baskında ele geçirilen belgelerde, "İran'ın ele geçirilmesi" ve "İslam'a, kutsallara ve İran halkına hakaret edilmesi" tavsiye edildiği belirtildi.

Çete üyelerinin amaçlarını ve kendilerini saklamak için takma isimler kullandığı bildirildi.

Evanjelistler özellikle ABD siyasetinde önemli bir yere sahip ve ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul eden kararında da etkili oldukları biliniyor.

Kaynak:www.dunyabulteni.net