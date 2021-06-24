İran'da feci kaza: Frenleri bozulan yolcu otobüsü devrildi
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'dan Fars eyaletine bağlı Abade kentine gitmekte olan yolcu otobüsü sabah saatlerinde fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle devrildi.
Ortadoğu 24.06.2021, 12:14
İran'ın Yezd kentinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'dan Fars eyaletine bağlı Abade kentine gitmekte olan yolcu otobüsü sabah saatlerinde fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle devrildi.
Kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.
AA
25
az bulutlu
Günün Anketi Tümü