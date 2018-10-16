İran'da güvenlik görevlileri kaçırıldı

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 14 güvenlik görevlisinin sabaha karşı terörist bir grup tarafından kaçırıldığı açıklandı.

Kaçırılanlardan yedisinin Besiç milisi, beşinin sınır muhafızı ve ikisinin de Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensubu olduğu bildirildi.

İranlı yetkililer, güvenlik görevlilerinin saat dört civarında Pakistan sınırındaki Lulakdan sınır kapısından kaçırıldığını ifade etti.

Öte yandan Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlenirken İranlı yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında bir İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

İran’ın Pakistan ve Afganistan sınırlarında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 10:14