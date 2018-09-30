İran'da halk marketlere koşuyor

İran'ın Meşhed kentinde halk, "bazı ürünlerin temininde sıkıntı olduğu" gerekçesiyle gıda stokluyor.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Meşhed Zabıta Müdürü Emir Dildari, halkın son günlerde ihtiyaç fazlası alışveriş yaptığını ifade etti.

HALK MARKETLERE KOŞUYOR

Dildari, "Eğer Meşhed'deki bazı alışveriş merkezlerine bakarsanız halkın ihtiyacından fazla alışverişe hücum ettiğini görürsünüz" sözlerini kullandı.

Söz konusu olayın arz talep dengesini bozduğunu belirten Dildari, halkın, bazı ürünlerin temininde sıkıntı olduğu haberlerinden endişelendiği için evlerinde stok yaptığını belirtti.

Dildari, marketlerde her türlü ürünün bulunduğunu öne sürdü.

İRAN'DA ENFLASYON HALKI ZORLUYOR

İran'da mart ayından bu yana dolar kurunun yaklaşık dört kat artması, kamyoncuların kontak kapatması ve ABD'nin Kasım ayında petrol ihracatına getireceği yaptırımlar ürünlere astronomik zamların gelmesine ve ekonomik krizin derinleşmesine sebep oldu. Bununla birlikte bazı ürünlerin karaborsaya düşmesi halkı marketlerden stok yapmaya yönlendiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 09:18