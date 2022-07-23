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İran'da iki dakika arayla iki deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde iki dakika arayla biri 5,7, diğeri 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

Ortadoğu 23.07.2022, 21:38
İran'da iki dakika arayla iki deprem

İran'ın resmi ajansı İRNA'da yer alan habere göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir olan 5,7 ve 5,8 büyüklükteki depremler, yerel saatle 20.39'da iki dakika arayla kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Can kaybı, yaralanma ya da hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
#iran #deprem
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