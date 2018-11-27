İran'da ılımlı dini lidere suikast

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletindeki Rızaabad şehrinin Sünni imamlarından Abdulğaffar Cemalzehi, bugün sabah namazı sonrası evine dönerken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Cemalzehi'nin Sünni ve Şiiler arasında uzlaşı çalışmalarında bulunduğu ve bölgede saygı duyulan bir isim olduğu açıklandı.

Saldırının kim tarafından kaç kişiyle gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Cemalzehi'nin Sünni ve Şii gruplar arasında yaşanan gerilimde dış güçler vurgusu yapıyordu.

İran'da Temmuz ayında da Sünni bir din adamı suikaste uğramıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 14:44