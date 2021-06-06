İran'da ilk münazara gerçekleşti

İran'da 18 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar canlı yayında ilk münazarasını gerçekleştirdi. Adaylar seçim vaatlerini anlatırken ülkedeki ekonomik krizin çözüm yollarına ilişkin programları tartışıldı.

İran devlet televizyonunda 18 Haziran'daki seçime katılacak 7 Cumhurbaşkanı adayı bir araya geldi.

Adaylar kendi seçim programlarını açıkladılar, ülkedeki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sıraladılar.

En dikkat çeken tartışmalar ekonomi ve medya özgürlüğü alanlarında oldu.

Radikallerin adayı ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ekonomik krize karşı "direniş ekonomisini" yürüteceğini söyledi.

Ekonomi ve medya ana gündem

İç üretimi artırarak üretici için gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirtti.

En dikkat çeken açıklaması medya ve internete özgürlük ile ilgili açıklaması oldu.

Medyaya özgürlük getireceği vaadinde bulunan Reisi, internet alt yapısını güçlendireceğini belirtti.

Muhafazakarların bir diğer önemli adayı Said Celili ise, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İran ekonomisini dünyaya açacak reformlar vadetti.

Merkez Bankası eski başkanı Abdunnasır Himmeti diğer adayların vaatlerinin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Bir diğer aday Muhsin Rızai ise Sünniler, gençler ve azınlıkların kapasitelerini değerlendirmek istediğini vurguladı..

Cumhurbaşkanı adayları arasında sosyal ve kültürel konularda ikinci münazara 8 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber