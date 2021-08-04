İran'da internet yasasına karşı sesler yükseliyor

İran'da internet ve sosyal medyadaki haber ve etkileşimi kontrol altına alabilmek için çıkartılmak istenen yasa tasarısına karşı başlatılan kampanyaya imza atanların sayısı kısa sürede 900 bine ulaştı.

Tasarının yasalaşması halinde bireylerin dışında son dönemde elektronik ticarette önemli yol alan işletmeler de yeni uygulamanın işlerinin önemli ölçüde olumsuz bir şekilde etkileyeceğini düşünenler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 1 milyona yakın işletme tasarının yasalaşması halinde siparişlerinde önemli ölçüde düşüş yaşamaktan endişe ediyor. Covid-19 önlemleriyle birlikte sadece geçen sene elektronik ortamda ticarete başlayanların sayısı 190 bine ulaştı.

Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalara getirilecek kısıtlamayla ülke içinde ucuz, hızlı ve etkili iletişimden yoksun olacaklarını düşünenlerin sayısı ise oldukça fazla.

Nüfusu 80 milyona ulaşan İran’da 94 milyona yakın internet cihazı bulunuyor. İran’ın nüfusunun yüzde 74’ü akıllı telefon kullanıyor.

Kaynak: Euronews