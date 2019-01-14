İran'da kargo uçağı düştü, 7 ölü

Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, yedi kişi hayatını kaybetti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'e gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı Kerec'teki Feth Havaalanına inişi sırasında düştü.

Uçakta bulunan 16 kişiden en az yedi kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralı kurtulduğu belirtildi..

OLAY

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalına Boeing 707 tipi bir kargo uçağı düşmüştü. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalanan uçakta 10 kişi olduğu aktarılmış, uçağın, başkent Tahran'ın batısında yer alan Peyam Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçalmaya geçtiği sırada düştüğü açıklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 10:21