İran'da korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Gunave ilçesi olan deprem, yerel saatle 04.45'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA