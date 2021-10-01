İran'da korkutan deprem
Ülkenin güneybatısında yer alan Buşehr eyaletindeki 5,2'lik depremin, zeminin 10 kilometre altında meydana geldiği aktarıldı.
Ortadoğu 01.10.2021, 15:15
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Gunave ilçesi olan deprem, yerel saatle 04.45'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
AA
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü