İran'da korkutan deprem
İran'da 5,2 şiddetinde deprem oldu.
Ortadoğu 06.06.2021, 08:59
İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.
Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AA
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