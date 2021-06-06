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İran'da korkutan deprem

İran'da 5,2 şiddetinde deprem oldu.

Ortadoğu 06.06.2021, 08:59
İran'da korkutan deprem

İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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#deprem
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